В МИД Украины прокомментировали ноту Посольства Грузии в украинском государстве.

Министерство иностранных дел Украины считает абсолютно неприемлемой деятельность украинской туристической фирмы "Кулуар", которая организовывала походы в оккупированную Россией Абхазию.

МИД Украины получил ноту Посольства Грузии в Украине по организации туристической фирмой "Кулуар" туров на временно оккупированную территорию Грузии – Абхазию, рассказал спикер МИДа Олег Николенко в комментарии корреспонденту УНИАН.

Собеседник отметил, что наша страна высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и неизменно поддерживает и уважает ее суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах.

Читайте такжеВ Абхазии задержали бывшего главаря боевиков "ДНР" с российским паспортом"…Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую деятельность фирмы "Кулуар" абсолютно неприемлемой", – подчеркнул Николенко.

Дипломат добавил, что этим вопросом уже занимаются соответствующие органы государственной власти, в частности правоохранительные ведомства, для выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий.

Государственное агентство развития туризма Украины на своей странице в Facebook обратилось к Государственной регуляторной службе с просьбой получить разрешение на внеплановую проверку ООО "Клуб туристов Кулуар".

Ранее украинскую турфирму "Кулуар поход" обвинили в организации походов в Абхазию – регион, который не контролирует грузинское правительство.

Посольство Грузии в Украине выразило крайне негативное отношение в связи с организациями туров в Абхазию украинской турфирмой и обратилось в МИД Украины.

В фирме "Кулуар поход" уже отреагировали на обвинения – утверждали, что походы в Абхазию не организовывали, а только консультировали туристов.

Напомним, Абхазия решила отделиться от Грузии в 1992 году, и из-за этого началось военное противостояние.

Позже – в 2008 году началась война между Грузией и Российской Федерацией. Боевые действия шли пять дней. После войны Москва признала "независимость" Абхазии.

Большинство государств, в частности и Украина, не считают Абхазию независимой. Грузинская сторона уверена, что Абхазию оккупировала Россия.

Авторы: Виталий Саенко, Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк