Сегодня стало известно, что к саммиту должен присоединиться и президент Словении.

На саммите Крымской платформы поддержать Украину в вопросе деоккупации полуострова готовы уже 30 стран. Саммит состоится 23 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире канала "Украина 24" рассказала первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Отвечая на вопрос относительно текста декларации по итогам саммита, она рассказала: "Финальная декларация, совместная декларация, которая будет принята по итогам Крымского саммита, уже на финальной стадии... Через 21 день, в понедельник, 23 августа, состоится Крымский саммит... Еще один президент сегодня сообщил о своем участии, 30 стран сообщили о том, что они присоединятся к Крымской платформе как к площадке и приедут на саммит на разных уровнях: то ли президенты, то ли премьер-министры, то ли председатели парламента, то ли представители правительства как уполномоченные стран, или министры иностранных дел, или министры обороны".

Этот документ, пояснила Джапарова, зафиксирует формат Крымской платформы как диалоговой площадки и осудит преступления Российской Федерации.

Читайте такжеЧехия предложила защиту белорусской легкоатлетке, которую пытались вывезти в Минск"Совместная декларация - это площадка, где страны консолидируются с Украиной вокруг стратегического видения, которым для нас является конечная цель, деоккупация. И второе - это страны консолидируются вокруг того, как это должно происходить, по каким направлениям... И они, фактически, таким образом декларируют свое участие. И не только декларируют, но и будут участвовать в дальнейшем", - сказала представительница министерства.

Джапарова сообщила, что буквально сегодня стало известно, что президент Словении также согласовал свое участие в мероприятии.

Как сообщал УНИАН, украинская власть инициировала создание международной платформы по деоккупации Крыма.

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий, - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, четвертый - уровень неправительственных экспертов. Предполагается создание экспертной сети для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов в работе платформы.

Учредительный саммит Крымской платформы с участием лидеров иностранных государств состоится 23 августа в Киеве.

Ранее УНИАН также сообщал, что в Крымской платформе готовы принять участие 180 экспертов из более 30 стран. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, освобождение Крыма - это историческая задача украинского государства.

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Автор: Таня Поляковская