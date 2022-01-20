Политик утверждает, что с улыбкой относится к ограничительным мерам, введенным Штатами.

Депутат от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин прокомментировал введение Соединенными Штатами Америки санкций против него.

В комментарии УНИАН он сказал: "С улыбкой отношусь (к введению санкций – Ред.), потому что аргументация забавная".

Волошин подчеркнул, что тот факт, что он соратник Виктора Медведчука, является общеизвестным.

"Они (санкции – Ред.), конечно, напрямую не влияют. Я человек небогатый по сравнению с моими коллегами в Верховной Раде, у меня счетов за границей нет, домов в США или Европе нет, да и в Украине квартира только", – сказал он.

Депутат также сообщил, что у него есть действующая американская виза.

"Но там визовые ограничения не введены, насколько я знаю. Но я и так в обозримом будущем не собирался в Штаты", – отметил Волошин.

Он удивлен, что введение ограничительных мер произошло именно сейчас.

"Мне необычно, что сейчас... в разгар напряженности между Россией и Украиной, между Россией и Западом... Мне просто обидно и неприятно", – сказал он.

Читайте такжеПесков заговорил о возобновлении "гражданской войны" в Украине из-за угроз отключения РФ от SWIFTНапомним, в США ввели ограничительные меры против двух народных депутатов из политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака и Олега Волошина, а также бывших народных депутатов от Партии регионов – Владимира Олейника и Владимира Сивковича.

Как сказано в сообщении Минфина США, эти лица действуют под руководством Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и поддерживают российские операции влияния против Соединенных Штатов и их партнеров и союзников.

Все четверо играли разные роли в кампании по глобальному влиянию России для дестабилизации суверенных стран в поддержку политических целей Кремля.

Также сказано, что российские разведывательные службы, в том числе ФСБ, вербуют нынешних и бывших украинских должностных лиц для подготовки захвата власти в Украине и установления контроля над критической инфраструктурой Украины с участием оккупационной силы России.

В связи с этим отмечается, что главенствующую роль в этих усилиях играют Козак и Волошин, которые в текущем созыве Верховной Рады представляют ОПЗЖ, главой политсовета этой партии является Виктор Медведчук, против которого санкции уже ранее были введены за роль в подрыве суверенитета Украины в 2014 году.

Также отмечается, что Волошин сотрудничал с россиянами для подрыва деятельности украинских чиновников и выступал на стороне России. Волошин также сотрудничал с россиянином Константином Килимником, который имеет связи с российской разведкой и тоже находится под санкциями США. Килимник причастен к попыткам влияния на избирательную кампанию в США в 2020 году.

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