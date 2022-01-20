Они принимали участие в "кампании глобального влияния России".

Министерство финансов США ввело санкции против четырех граждан Украины, которые, как считается, помогали российскому правительству в дестабилизации ситуации в нашей стране.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Новый пакет санкций является частью усилий США по борьбе против распространителей российской дезинформации.

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Вашингтон применил санкции к четырем лицам, которых считают причастными к контролируемой российским правительством деятельности по влиянию с целью дестабилизации в Украине. Это:

нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак

нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин

бывший нардеп фракции Партии регионов Владимир Олейник

бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович

"Эти четыре человека играли разные роли в кампании глобального влияния России по дестабилизации в суверенных странах в поддержку политических целей Кремля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Козак и Волошин были в центре российской дезинформационной кампании. Деятельностью руководил глава политсовета "ОПЗЖ" и кум Путина Виктор Медведчук, который находится под санкциями США с 2014 года.

Олейник в свою очередь в 2021 году работал по указанию ФСБ над сбором информации об украинской критической инфраструктуре, находясь в Москве.

А Сивкович работал с сетью агентов российской разведки над операцией влияния, направленной на официальную передачу Крыма в обмен на освобождение Донбасса.

Санкции коснутся всей собственности этих лиц в США и компаний, в которых они владеют долей более 50%. Любые операции с их собственностью или в интересах их собственности, предоставление им средств, товаров или услуг - под запретом.

Напомним, в феврале 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Тараса Козака и 8 компаний, являющихся учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Дело против Медведчука и Козака

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном подразделении ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины – подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Медведчуку суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Козак находится за пределами Украины. По информации СМИ, он, вероятно, в России.

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