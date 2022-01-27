Сейчас Уоллес находится с визитом в Европе, чтобы попытаться убедить другие страны помочь Украине оружием.

Глава британского Минобороны Бен Уоллес занижает свои надежды относительно какого-то дипломатического прорыва по результатам запланированной в Москве встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Об этом он сказал в комментарии BBC.

Таким образом, министр подтвердил поездку в РФ. Сейчас Уоллес находится с визитом в Европе, чтобы попытаться, пишет издание, убедить другие страны помочь Украине оружием.

Политик ответил журналистам, что все еще есть шанс, что вторжение России можно будет остановить, но: "Я не настроен оптимистично".

Читайте такжеРумыния готова принять на своей территории дополнительные силы НАТОУоллес отметил, что реакция Британии в этом контексте была "более энергичной, чем у большинства" стран Запада.

В течение последней недели Британия отправила Украине 2 тысячи единиц легкого противотанкового оружия и инструкторов.

Первой остановкой Уоллеса в Европе стали Нидерланды. Правительство этой страны теперь рассматривает возможность отправки бронежилетов и снайперских винтовок.

Одновременно Германия продолжает сопротивляться, объясняя решение опасениями относительно новой эскалации со стороны России.

Польша и Латвия публично раскритиковали позицию Берлина. Вместо этого ФРГ поставляет Украине так называемую "несмертельную" помощь, включая полевые госпитали и военные каски.

Вас также могут заинтересовать новости: