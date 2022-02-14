Ситуация находится "абсолютно под контролем", заверил секретарь СНБО.

Украинская сторона не видит, что широкомасштабное наступление России на Украину может состояться 16-17 февраля.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов после совещания с участием руководства Верховной Рады, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и лидеров фракций и групп в комментарии журналистам.

Он отметил, что ситуация находится "абсолютно под контролем".

"Мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление РФ может происходить то ли 16, то ли 17 числа. Мы этого не видим, мы этого не видим", – подчеркнул Данилов.

При этом секретарь СНБО добавил, что угроза со стороны России есть постоянно – "до тех пор, пока они посягают на нашу территорию". Данилов подчеркнул, что наша армия, наш сектор безопасности и обороны готовы к любым вызовам, которые у нас на сегодняшний день есть".

Угроза нового вторжения России в Украину – что надо знать

Власти РФ обострили ситуацию на границе с Украиной осенью прошлого года.

В начале февраля 2022-го глава Минобороны нашей страны Алексей Резников сказал, что вдоль всей границы Украины со стороны России, Беларуси и захваченных территорий находятся 140 тысяч военнослужащих.

Позже издание Spiegel сообщило, что Центральное разведывательное управление США и американские военные обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО. СМИ узнали, что РФ может атаковать Украину 16 февраля.

В то же время агентство Bloomberg написало, что новая агрессия против Украины может начаться 15 февраля.

Власти Европейского союза и Штатов обещали, что в случае вторжения России в Украину против РФ введут серьезные санкции.

Напомним, Россия уже шла на агрессивные шаги против украинского государства – в 2014-м захватила Крым и ворвалась на часть Донбасса.

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