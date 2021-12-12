Президент обратился к министру внутренних дел и к правительству с кадровой просьбой.

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует отставку Александра Гогилашвили из-за инцидента на блокпосту при въезде в район ООС.

Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

"Демократическое государство не может существовать без обычного человеческого равенства. В частности, без равенства тех, кто занимает какие-либо государственные должности, и тех, кто им подчиняется. Без равенства в достоинстве и в праве на уважение. На мой взгляд, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть лишь одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении заместителя главы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем", – написал президент.

Читайте такжеЗамминистра МВД Гогилашвили извинился за свою "чрезмерную эмоциональность" на блокпосту на Донбассе (видео)Он подчеркнул, что в любом случае ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека, независимо от занимаемой должности, социального статуса или каких-либо других обстоятельств.

Напомним, 11 декабря ряд СМИ проинформировали, что Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосту на въезде в Донецкую область из-за того, что его машину остановили и попросили показать документы.

В частности, он возмутился, что правоохранители его не узнали, а впоследствии угрожал им, используя нецензурную лексику.

Позже на инцидент отреагировал министр внутренних дел Денис Монастырский, подписав приказ о временном отстранении Гогилашвили от должности. Также министр сообщил, что будет инициировать перед правительством вопрос об открытии дисциплинарного производства в отношении Гогилашвили.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Инна Андалицкая