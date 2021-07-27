Соответствующее решение члены Центризбиркома приняли сегодня на заседании.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом от "Слуги народа" Антона Швачко, который зайдет в Верховную Раду вместо назначенного министром внутренних дел Дениса Монастырского.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании.

Как отметила член ЦИК Елена Гатауллина, Швачко подал в ЦИК заявление о регистрации его нардепом и другие соответствующие документы.

"Они были проверены и соответствуют требованиям избирательного законодательства, поэтому комиссии предлагается сегодня зарегистрировать народным депутатом Украины, избранным на внеочередных выборах 2019 года, ... Швачко Антона Алексеевича", - сказала она.

За соответствующее решение проголосовали все присутствующие на заседании члены комиссии.

Председатель ЦИК Олег Диденко вручил Швачко временное удостоверение нардепа.

Постоянное удостоверение Швачко сможет получить после принесения присяги народного депутата Украины.

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Отставка Авакова и назначение монастырского

15 июля ВР одобрила отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

16 июля Верховная Рада назначила министром внутренних дел народного депутата от "Слуги народа", главу Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. В этот же день парламент досрочно прекратил депутатские полномочия Монастырского, он принес присягу члена Кабинета министров.

23 июля Центризбирком признал избранным народным депутатом следующего по очередности кандидата в избирательном списке "Слуги народа" - Антона Швачко.

Автор: Антонина Доломанжи