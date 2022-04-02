Молдова сейчас фактически отрезана от украинского, белорусского и российского рынков, пожаловалась она.

Президентка Молдовы Майя Санду заявила о зависимости страны от энергоресурсов из России, поэтому у них пока нет другого решения вопроса по санкциям против РФ.

Об этом сообщает NewsMaker.

Она пожаловалась, что из-за войны Молдова сейчас фактически отрезана от украинского, белорусского и российского рынков: "И экспорт, и импорт с этими странами заблокирован".

"Можем ли мы сегодня оставить страну без природного газа и электроэнергии? Нет, не можем. Ни ради наших граждан, ни ради 100 тысяч украинских беженцев, 50 тысяч из которых – дети", - утверждает президент.

При этом, как она отметила, "Молдова пользуется полной поддержкой своих западных партнеров". Хотя Запад помогает стране искать альтернативу, Санду говорит, что "не может проигнорировать реальность".

"Мы должны сделать все, чтобы остановить войну. Однако есть определенные вещи, которые мы обязаны обеспечить для наших граждан. Оставить страну без энергоресурсов и дестабилизировать ситуацию в Молдове, этим мы не поможем никому: ни Молдове, ни в Украине, ни нашим партнерам на Западе", - констатировала Санду.

Ранее Санду заявила, что Молдова не будет поддерживать международные санкции против России из-за развязанной войны в Украине.

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