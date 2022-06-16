Это способствует обеспечению победы Украины на поле боя, а также укреплению ее позиций за столом переговоров.

Кроме Соединенных Штатов, прямую поддержку Украине в сфере обороны обеспечивают более 40 государств.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена.

"Помощь в сфере безопасности со стороны США, а также более 40 союзников и партнеров продолжают усиливать позиции Украины по защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", - отмечается в заявлении.

Кроме того, как отметил глава Госдепартамента, это способствует обеспечению победы Украины на поле боя, а также укреплению ее позиций за столом переговоров. Российские войска проиграли битву за Киев и продолжают медленное и напряженное наступление на востоке и юге Украины.

Блинкен также напомнил, что Соединенные Штаты и другие государства ввели мощные санкции против России, усилили сдерживание и оборону НАТО на восточном фланге и предоставили "исторический уровень военной и другой помощи Украине", которая мужественно защищает свою территорию и свободу.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $1 миллиард.

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