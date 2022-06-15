Новый пакет будет включать противокорабельные ракетные системы, артиллерийские ракеты и снаряды для гаубиц.

Белый дом в среду объявит о помощи Украине в виде нового оружия на сумму около 1 миллиарда долларов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, проинформированные с решением администрации Байдена.

Новый пакет будет включать противокорабельные ракетные системы, дополнительные ракеты к РСЗО и снаряды для гаубиц M777.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Алексей Резников сегодня обратится к министрам обороны стран-членов НАТО и примет участие в заседании Контактной группы поддержки Украины (так называемый "Рамштайн-3").

Сегодня в Брюсселе Резников озвучит срочные потребности Украины в получении необходимого вооружения.

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