Белый дом в среду объявит о помощи Украине в виде нового оружия на сумму около 1 миллиарда долларов.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, проинформированные с решением администрации Байдена.
Новый пакет будет включать противокорабельные ракетные системы, дополнительные ракеты к РСЗО и снаряды для гаубиц M777.
Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Алексей Резников сегодня обратится к министрам обороны стран-членов НАТО и примет участие в заседании Контактной группы поддержки Украины (так называемый "Рамштайн-3").
Сегодня в Брюсселе Резников озвучит срочные потребности Украины в получении необходимого вооружения.
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