Президент США призвал Россию к де-эскалации на украинских границах.

Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Как сообщается на сайте Белого дома, стороны обсудили ряд вопросов региональной и глобальной политики. В частности - усилия по обеспечению стратегической стабильности и контролю над вооружениями, с упором на договор по ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III (New START Treaty).

Байден также дал понять Путину, что США будут решительно отстаивать свои национальные интересы в ответ на действия РФ, такие как кибератаки и вмешательство в выборы.

"Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил озабоченность внезапными военными приготовлениями РФ в оккупированном Крыму и на украинских границах, а также призвал Россию к де-эскалации", - говорится в сообщении.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Дмитрий Захаров