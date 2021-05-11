Генпрокурор Ирина Венедиктова сегодня подписала сообщения о подозрении в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Народный депутат от «ОПЗЖ» Тарас Козак находится в России, а местонахождение председателя политсовета партии Виктора Медведчука устанавливается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил во время брифинга.

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"На сегодняшний день, если речь идет о господине Козаке, он находится, по нашей информации, в РФ, временно, возможно, отъехал на территории РФ на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину", - сказал он.

Относительно Медведчука, как отметил Баканов, то его местонахождение устанавливается.

"Но, по нашей информации, он находится в Украине, поскольку въехал на территорию Украины, кажется 8-го числа, и пока из Украины не выезжал", - добавил глава СБУ.

Что предшествовало

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что сегодня подписала сообщения о подозрении в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Козаку.

Также она сообщила, что по результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, и поэтому СБУ принимает меры для установления его места пребывания и вручения ходатайства о содержании под стражей.

Как сообщил источник, правоохранители проводят обыски в жилье Медведчука по двум адресам в Киеве и в офисе партии «ОПЗЖ» на улице Большая Васильковская.

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Автор: Леся Лещенко