Автор критической статьи о Зеленском в Time анонсировал новые публикации.

Автор скандального материала Time о ситуации в Украине и президенте Владимире Зеленском Саймон Шустер пообещал в ближайшее время опубликовать новые статьи.

"В ближайшие недели ждите новых сообщений, более глубоко освещающих военную стратегию Украины, ее военную дипломатию и напряженность внутри команды Зеленского", - написал Саймон Шустер в Twitter.

Скандальный материал Time о ситуации в Украине - детали

30 октября журнал Time вышел со статьей о вызовах, с которыми Украина столкнулась перед второй зимой во время полномасштабной войны. При этом статья построена на интервью с Зеленским и на цитатах анонимных источников.

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В тексте статьи отмечается, что президент Украины чувствует себя преданным союзниками, но верит в победу. Также речь идет об "усталости от войны" и визите в США, после которого Зеленский якобы был "зол".

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что это "субъективная точка зрения конкретного журналиста" - Саймона Шустера. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опроверг высокие потери Украины на фронте, заявив, что автор публикации опирался на "российские нарративы". Он также утверждает, что в материале написана чушь, а "анонимными источниками" из Офиса президента должны заняться соответствующие органы.

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