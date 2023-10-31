Он подчеркнул, что ничего из того, что описано в статье, "в коридорах власти не происходит".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал нашумевшую статью издания Time. Он заявил, что в материале написана чушь, а "анонимными источниками" из Офиса президента должны заняться соответствующие органы.

Такое заявление он сделал в эфире УП live. По его словам, ничего из того, что было описано в статье западного издания, "в коридорах власти не происходит". В частности, не имеет ничего общего с реальностью и то, как авторы подали заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"Относительно того, что он (Владимир Зеленский – ред.) из военной комнаты выходит-заходит. Это какая-то чушь от человека, который непонятно о чем кричит... Заседания Ставки верховного главнокомандующего, заседания военных кабинетов в формате Ставки происходят постоянно. Сегодня состоялось 114-е заседание Ставки", – пояснил он.

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Данилов подчеркнул, что во время заседания Ставки глава государства уделяет максимальное внимание проблемам непосредственно на фронте. В этих совещаниях принимают участие все представители высшего военного руководства.

"Рассказывать, что там в спешке кто-то пришел-ушел, – это странные вещи", – заметил он.

Кроме того, секретарь СНБО не понимает, откуда автор материала "берет эти странные вещи".

"У меня эта анонимность (источников издания в ОП – ред.) вызывает много вопросов. Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может одержать победу, то ты не имеешь права находиться возле нашего президента. Эта анонимная подковерность наносит огромный ущерб прежде всего нашей стране. Я думаю, что наши органы должны дать ответ, что же это за анонимы, которые не верят в нашу победу, а находятся рядом с президентом", – резюмировал Данилов.

Нашумевшая статья Time о войне в Украине: основные месседжи

30 октября известное издание Time выпустило большую статью, где речь шла, в частности, о проблемах в украинском военно-политическом руководстве, армии, поддержке Украины со стороны Запада и ситуации на поле боя.

В частности, авторы материала писали, что после масштабного увольнения военкомов на фоне громких коррупционных скандалов, существенно замедлился набор новобранцев в ряды Сил обороны Украины.

Кроме того, издание предположило, что зимой Украину ждет изменение военной стратегии, громкие перестановки во власти, а также увольнение одного из ключевых генералов, который отвечает за контрнаступление. Один из источников Time в Офисе президента сказал, что президент себя "обманывает" относительно способности Украины одержать победу в войне с российскими оккупантами.

Звучали слова и о том, что вопрос коррупции в Украине ухудшил отношения Зеленского со многими союзниками.

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