Войну в Украине партнеры воспринимают, как десятый повтор того же самого эпизода в сериале.

После 20 месяцев войны с Россией Киеву становится все труднее удерживать внимание партнеров, которые постепенно теряют интерес к этому конфликту, особенно на фоне новых вызовов. Об этом пишет Time в большой статье, посвященной президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В интервью журналистам издания Зеленский рассказал, что испытывает падение глобального интереса к российско-украинской войне. И это сказывается на объемах международной поддержки Украины.

"Самое страшное, что часть мира привыкла к войне в Украине. Усталость войной накатывается волной. Вы видите это в Соединенных Штатах, в Европе. И мы видим, что как только они начинают немного уставать, это становится для них похожим на шоу: "Я не могу смотреть этот повтор в десятый раз", – рассказал президент.

Видео дня

Как отмечает издание, из-за отсутствия существенного прогресса в украинском контрнаступлении Зеленскому все труднее убеждать партнеров в возможности украинской победы. А начало войны в Израиле еще и перебрало на себя внимание мирового сообщества, что стало для Украины серьезной проблемой.

Автор публикации вспоминает, что в первый день своего визита в Киев он спросил одного из чиновников в окружении Зеленского, как сейчас чувствует себя президент. Ответ прозвучал без секунды колебаний: "Злой".

Если когда-то в комнате военных совещаний президент разряжал атмосферу своим природным юмором, то сейчас ничего из этого не сохранилось.

"Теперь он входит, получает обновления, отдает приказы и уходит", — говорит один из давних членов его команды. Другой говорит, что больше всего Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Они оставили его без средств, чтобы выиграть войну – только со средствами, чтобы устоять перед наступлением русских.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, обострение палестино-израильского противостояния сыграло во вред дипломатическим усилиям Украины, которая пытается получить поддержку своего мирного плана странами "Глобального Юга". На саммите, состоявшемся в эти выходные, дискуссии постоянно сбивались на тему войны в Газе вместо обсуждения Украины.

Также мы рассказывали, что зимой Украину ждут серьезные изменения в военной стратегии. В частности ожидаются кадровые перестановки в высшем военно-политическом руководстве страны.

Вас также могут заинтересовать новости: