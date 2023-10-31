Вчера авторитетное западное издание заявило о 100 тысячах погибших солдат с обеих сторон.

Количество бойцов в Силах обороны Украины остается стабильным, серьезных проблем с их набором пока нет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью "Украинской правде".

Комментируя вчерашнюю статью издания Time, Данилов опроверг высокие потери Украины на фронте, заявив, что автор публикации опирался на "российские нарративы". "То, что он там написал, не соответствует действительности от слова совсем", – заявил секретарь СНБО.

Также он отрицает острый дефицит людей в войсках из-за проблем с мобилизацией.

Видео дня

"Что касается призыва. У нас не уменьшается количество людей, которые находятся в секторе безопасности и обороны. Будут ли проблемы? Это вопрос, который может возникать со временем. Насколько они будут большими, как они могут влиять на те или иные вещи, будем смотреть тогда", - подчеркнул чиновник.

О чем написал Time

Вчера авторитетная международная газета Time опубликовала большую статью, посвященную президенту Украины Владимиру Зеленскому и в целом текущей ситуации в российско-украинской войне. Авторский материал, основанный отчасти на интервью с самим Зеленским, а также с людьми из его окружения, подает в целом достаточно мрачную картину.

Так, автор пишет о тупиковой ситуации на фронте, нехватке солдат в украинской армии, сокращении западной поддержки. В частности там говорится, что обе стороны потеряли более 100 тысяч солдат.

В статье также утверждается, что в последнее время Зеленский стал более мрачным и даже злым, он якобы обижен на западных партнеров, которые недостаточно помогают Украине. Также в статье утверждается, что Зеленский чуть ли не единственный в руководстве страны, кто действительно верит в украинскую победу.

Вас также могут заинтересовать новости: