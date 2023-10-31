Михаил Подоляк отметил, что некоторые люди, которые не имеют доступа к определенной информации, хотят " увеличить свой вес".

В Офисе президента Украины отреагировали на статью Time о Владимире Зеленском. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что это "субъективная точка зрения конкретного журналиста" - Саймона Шустера.

По его словам, какой-то "злости" или чувства "предательства" со стороны партнеров нет, а об "объективных вещах", как скорость поставок оружия, власти Украины говорят открыто.

"Не забывайте, что это субъективная точка зрения конкретного журналиста, который имеет свое видение происходящего. Во-вторых, я совсем не понимаю, что такое анонимные источники постоянно. Потому что когда я с кем-то разговариваю от имени Офиса президента, то я обязательно говорю, что это я говорю… Иногда эти анонимные источники — это к определенной информации, но которые где-то там рядом находятся и они хотят увеличить свой вес. И свои видения выдают за аксиоматические знания", - отметил Подоляк в эфире Радио Свобода.

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Пи этом он указал, что Зеленский относится "жестко" к тому, что Украина воюет уже более 600 дней, и хочет "более эффективных коммуникаций, выполнения функциональных обязанностей" и реализации заявленного "хотя бы на 70−80%".

Статья в Time о Зеленском – что написал журналист

30 октября журнал Time вышел со статьей о вызовах, с которыми Украина столкнулась перед второй зимой во время полномасштабной войны. При этом статья построена на интервью с Зеленским и на цитатах анонимных источников.

В тексте статьи отмечается, что президент Украины чувствует себя преданным союзниками, но верить в победу. Также речь идет об "усталости от войны" и визите в США, после которого Зеленский якобы был "зол".

Кроме того, в статье указано, что в Украине якобы хотят уволить одного из министров и генерала, который "отвечает за контрнаступление".

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