Алексей Арестович не исключает варианта вступления Беларуси в войну, но назвал его очень маловероятным.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко будет делать все возможное, чтобы до последнего уклоняться от войны против Украины.

Об этом в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, если Беларусь вступит в войну, произойдет серьезная эскалация конфликта и расширение его географии, а Литва и Польша не смогут остаться в стороне.

"Судьба Беларуси как государства повисает на волоске в этом случае по одной простой причине: они вступают в войну на стороне заведомо проигравшего противника. Дряхлого, сдохшего, стершегося о Попасную и Северодонецк", – сказал Арестович.

По его словам, Минск будет уклоняться до последнего. Если Беларусь не вступала в войну в начале полномасштабного вторжения РФ, когда ситуация для агрессора казалась будет лучше, то не вступит и сейчас, поскольку от Путина уже отвернулся почти весь мир.

Арестович считает, что даже если глава Кремля Владимир Путин поставит Лукашенко ультиматум – либо вступление Беларуси в войну, либо его физическое уничтожение, беларуского диктатора будет достаточно сложно убрать, поскольку ему якобы очень верны его спецслужбы.

"Его ликвидация ослабит Беларусь, там начнется все, что угодно, но только не рост боеспособности...Лукашенко это знает и поэтому имеет запас для петляния. Я думаю, что он отпетляет и не пойдут", – добавил Арестович.

Он уточнил, что не исключает варианта вступления Беларуси в войну, но назвал его очень маловероятным.

Как сообщал УНИАН, ранее Институт ведения войны заявил, что маловероятно, что диктатор Александр Лукашенко вступит в войну против Украины от имени РФ.

Тем временем, в Главном управления разведки предупредили, что Кремль планирует подрыв жилых домов в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. В ГУР отметили, что для этого в город Мозырь под видом гражданского населения уже прибыли диверсионные группы.

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