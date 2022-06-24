В ГУР отметили, что для этого в город Мозырь под видом гражданского населения уже прибыли диверсионные группы.

Кремль планирует подрыв жилых домов в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

Как говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР), по полученным данным, РФ попытается втянуть Беларусь в войну с Украиной с помощью ряда провокаций в отношении инфраструктурных объектов и гражданского населения.

"Для этого в город Мозырь под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы. В их состав входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления РФ и наемники частных военных компаний, контролируемых Пригожиным и Шойгу", - отмечается в сообщении.

ГУР Украины известно, что в планы этих групп входит организация серии терактов на территории Беларуси. То есть, будет использован сценарий аналогичный примененному в РФ во время разжигания войны в Чечне. "Тогда спецслужбы РФ организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифических "чеченских боевиков". Следовательно, российское ГРУ планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. Во время обстрелов дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больницы и школы", - сообщили в ГУР.

Как отметили в разведке, по замыслу кремлевских кураторов "спецоперации", это создаст для Лукашенко так называемый "казус белли". То есть, формальный повод для развязывания войны. Считается, что в этом случае у Лукашенко не останется возможности избежать участия в войне.

"Имея эту информацию, офицеры белорусской армии начали эвакуацию своих семей из Мозыря", - подытожили в ГУР.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Института ведения войны заявил, что маловероятно, что диктатор Александр Лукашенко вступит в войну против Украины от имени РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: