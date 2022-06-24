Там отметили, что учения белорусских военных направлены на создание угроз украинским приграничным районам.

Маловероятно, что диктатор Александр Лукашенко вступит в войну против Украины от имени РФ.

Об этом говорится в сводке Института ведения войны (ISW).

Аналитики отметили, что Беларусь и Российская Федерация сохраняют тесное военное сотрудничество, но учения белорусских военных, вероятно, частично направлены на то, чтобы угрожать Украине.

"Эти учения, несомненно, имеют целью создавать и угрожать украинским пограничным районам, но вряд ли предупреждают о реальном участии в боевых действиях", - говорится в выводах ISW.

Аналитики подчеркнули, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, не способен позволить себе привлечь и так ограниченные военные ресурсы к войне из-за "внутренних последствий".

Аналитики добавили, что белорусские силы без поддержки вряд ли будут эффективными, а Россия не имеет резервов, необходимых для нового наступления на Киев.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в ISW заявили, что российские войска вероятно, контролируют трассу T1302 Бахмут-Лисичанск, отрезав линию снабжения украинских сил в Лисичанске.

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