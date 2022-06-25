По словам Алексея Арестовича, российские войска на Изюмском направлении несут многочисленные потери.

У российских оккупантов нет личного состава для захвата всей Донецкой области.

Об этом в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что российские войска на Изюмском направлении несут многочисленные потери. В частности, под Изюмом украинские военные ударили по полевому пункту управления одной из российских дивизий, и теперь его не существует.

"Там тяжело наступать российским войскам, потери, потери, потери. Очень сильно там болезненно. Физически некого бросать на "освобождение" Донецкой области... Луганская - это я еще понимаю, но чтобы взять Донецкую область, нужно взять четыре таких города как Лисичанск и Северодонецк", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам Алексея Арестовича, успех российских оккупантов в Луганской области имеет все шансы перерасти из тактического в оперативный.

По его словам, украинское командование вывело всех солдат из наметившегося окружения в Горском и Золотом (южнее Лисичанска) ещё до того, как кольцо там замкнулось.

Арестович отметил, что противник активно продвигается к трассе "Бахмут - Лисичанск", намереваясь замкнуть украинские войска в котёл в Луганской области.

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