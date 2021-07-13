Сегодня Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел Украины.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что решение о назначении народного депутата от "СН", председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского главой МВД поддержат более 300 депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Я думаю, что в Монастырского будет более 300 голосов. У меня есть такое ощущение", - отметил Арахамия.

Отставка Авакова

Сегодня, 13 июля, Аваков заявил, что подал заявление об отставке с должности главы МВД.

Кто такой Денис Монастырский

Монастырский родился 12 июня 1980 года. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Кандидат юридических наук.

В 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга народа" под номером 19 в списке как беспартийный. Председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская