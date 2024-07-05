Оборонное ведомство уже обнародовало информацию о новоназначенных Клочко и Сергее.

Кабинет министров назначил новых заместителей министра обороны Украины. Должности получили Анатолий Клочко и Александр Сергей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале постоянный представитель Кабинета министров Украины в ВРУ Тарас Мельничук со ссылкой на решение сегодняшнего заседания правительства.

Кто такой Анатолий Клочко

Согласно сообщению на официальном сайте Минобороны, уроженец Харькова 1963 года рождения Анатолий Клочко в 1985 году окончил Саратовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, в 2003 году - Национальную академию обороны Украины, а в 2019 году - Национальный университет обороны Украины.

С 1999 по 2005 год был командиром ракетной бригады армейского корпуса. В 2018-2020 годах возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление. С 2020 по 2022 год занимал должность начальника Центрального управления обеспечения средствами поражения.

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С октября 2022 года Анатолий Клочко проходил службу в воинской части А0515.

Клочко с 2020 по 2022 год занимал должность начальника Центрального управления обеспечения средствами поражения, а с 2022 года находился на службе в ГУР.

Что известно об Александре Сергее

Александр Сергей родился на Буковине в 1969 году. В 1991 году окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище.

В 1998 году получил специальность офицера военного управления оперативно-тактического уровня в Киевском Институте Сухопутных войск.

В 2012 году получил диплом Национального университета обороны Украины.

Входил в состав украинской миротворческой миссии под эгидой ООН в африканском государстве Сьерра-Леоне.

С 2010 года занимал руководящие должности в Вооруженных силах Украины, связанные с логистическим обеспечением армии.

В 2014 году получил Орден князя Даниила Галицкого.

Другие перестановки в правительстве

Как сообщал УНИАН, в мае Кабинет министров Украины принял решение о назначении Ивана Гаврилюка первым заместителем министра обороны Украины, уволив с должности заместителя министра обороны. Также тогда был назначен Александр Балануца заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский объяснял, что законодательство запрещает полностью менять состав правительства во время действия военного положения. Именно поэтому перестановки происходят "точечно".

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