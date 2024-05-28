Умеров подтвердил, что Киев полон решимости освободить всю свою территорию до международно признанных границ 1991 года, включая Крым.

Украина получит первые поставки истребителей F-16 "очень скоро", но около половины крайне необходимой иностранной военной помощи прибывает с опозданием, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Министр в интервью агентству Reuters заявил, что Россия направляет на фронт больше живой силы и техники, спустя более чем 27 месяцев после полномасштабного вторжения.

Киевским силам удалось стабилизировать новый фронт в северо-восточной Харьковской области, где Россия атаковала ранее в этом месяце. Но Умеров заявил, что Москва готовится к новому рывку.

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"Их цель - открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою силу и огневую мощь против нас. Они продолжают достигать своей цели - уничтожить нацию. Мы выдерживаем, но, конечно, нам нужно больше оружия, нам нужно больше огневой мощи, нам нужны ракеты большой дальности, чтобы не допустить их в наше государство", - сказал он.

Он отметил, что Украина благодарна за военную помощь и оружие, предоставленное ее партнерами, но только половина обещанных поставок прибыла вовремя. Каждая задержка приносила пользу гораздо более крупному и лучше оснащенному противнику Украины.

Еще до того, как в этом месяце российские войска перешли границу в северную часть Харьковской области, захватив приграничные села и заставив тысячи мирных жителей бежать, они в течение нескольких месяцев медленно продвигались в восточной части Донецкой области.

"Время имеет решающее значение, и для отражения атак нам необходимо обеспечить своевременную доставку", - сказал Умеров.

Вопрос мобилизации

Украина также изо всех сил пытается набрать необходимое количество войск для пополнения и ротации уставших солдат, некоторые из которых воюют с февраля 2022 года.

Умеров сказал, что до 1,2 миллиона человек обновили свои военные записи онлайн, как того требует законодательство, но не уточнил, сколько правительство хочет или думает, что сможет призвать.

Военные аналитики оценивают численность украинских силовиков, включая силовики и правоохранительные органы, более чем в один миллион.

Поставки самолетов F-16

Умеров подтвердил, что Киев полон решимости освободить всю свою территорию до международно признанных границ 1991 года, включая Крым. Но главной военной задачей на ближайшие месяцы будет удержание оборонительных линий и подавление врага, одновременно укрепляя военный потенциал Украины в воздухе, на море и на суше.

Он сказал, что ожидает, что истребители F-16 будут доставлены "надеюсь, очень, очень скоро".

На вопрос, сколько Киев рассчитывает получить, он ответил:

"Нам нужно столько, сколько мы можем получить. На данном этапе мы сосредоточены на обучении нашего персонала и пилотов, мы сосредоточены на инфраструктуре, мы сосредоточены на привлечении команд эксплуатации и технического обслуживания и работаем над модернизацией или внедрением большего количества платформ".

Он сказал, что Украина также продолжает наращивать собственное производство оружия и беспилотников, а также свои возможности радиоэлектронной борьбы.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские захватчики с начала текущих суток усилили штурмовые действия на двух направлениях. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ.

"Враг продолжает наступательные действия. Наибольшая активность наблюдается на Покровском и Купянском направлениях. Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают натиск оккупантов и жестко отвечают на их попытки продвинуться вперед", - говорится в сводке.

За прошедшие сутки российская армия значительно усилила штурмовые действия на левобережной Херсонщине и Ореховском направлении, и применяет при этом очень большое количество различных БПЛА. Об этом рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук. По его словам, разведка противника БПЛА невероятно высока.

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