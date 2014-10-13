Порошенко предложил на должность министра обороны главу Нацгвардии Полторака

Об этом Порошенко сообщил в своем Твиттере.

"Подал на рассмотрение Парламента кандидатуру командующего Нацгвардии Степана Полторака на должность Министра обороны Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что Президент Украины Петр Порошенко удовлетворил рапорт об отставке министра обороны Валерия Гелетея, который тот подал главе государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, во время встречи с кандидатом Порошенко отметил высокие организационные способности и авторитет, которым пользуется генерал-полковник Полторак. «Для меня основной была ваша профессиональная и патриотическая позиция, порядочность, решительные шаги в построении фактически с нуля системы Национальной гвардии, дисциплина в войсках, твердый боевой дух», - сказал Порошенко.

Читайте такжеЛуценко об отставке Гелетея: он выполнил свою функциюПрезидент отметил, что весомым аргументом при принятии решения для него стал авторитет Полторака среди военных. «Я пообщался с генералами, встретился с простыми бойцами, с комбатами. Беседы с ними убедили меня в правильности моего выбора», - сказал Порошенко.

По словам главы государства, сегодня украинская армия находится в новых условиях. «Мы реализуем Мирный план, строим мощную, глубоко эшелонированную оборону Украины, перестраиваем системы обеспечения и логистики армии. На кардинально ином уровне поднимаются вопросы международного сотрудничества, включая военно-техническое и военное сотрудничество с нашими партнерами из ЕС, США и других стран мира», - отметил президент.

Читайте такжеПорошенко в обращении к украинцам рассказал о реализации его мирного плана. Полный текстПолторак поблагодарил за доверие и отметил, что для него большая честь возглавить Вооруженные силы в такое сложное для страны время. "Сильная армия является гарантом мира, и я сделаю все возможное для того, чтобы наша армия была действительно прочной, быстрой, производительной, подготовленной и технически оснащенной", - заявил Полторак.

Президент сообщил, что вечером на совещании с руководителями фракций и групп накануне заседания Верховной Рады 14 октября, на котором ожидается рассмотрение ряда важных для страны законопроектов, он будет настаивать на принятии в целом предложенного им законопроекта об Антикоррупционном бюро, который поможет преодолению коррупции, в частности в армии.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Порошенко заявил, что подписал рапорт Валерия Гелетея об отставке. Он отметил, что наступило время сменить руководство военного ведомства. Президент выразил надежду, что его предложение будет поддержано 14 октября на заседании Верховной Рады.

Полторак - командующий Нацгвардии, бывший командующий Внутренних войск МВД Украины, кандидат педагогических наук, доцент.