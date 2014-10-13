Силы АТО в донецком аэропорту отбили 3 атаки боевиков

13:47, 13 октября 2014
Политика
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Украинские военные в донецком аэропорту 12 октября отбили 3 атаки боевиков.

REUTERS

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. «Вчера боевики трижды неудачно атаковали донецкий аэропорт, который остается под контролем наших военных», - отметил он.

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«По оперативным данным, в связи со значительными потерями, которые несут боевики во время штурмов аэропорта, у них возникла проблема с пополнением подразделений личным составом, потому что все больше людей отказываются рисковать и идти в атаку на украинских военных», - добавил Андрей Лысенко.

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