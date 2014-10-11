В Минобороны говорят, что Донецкий аэропорт никому не отдадут

Заместитель министра обороны - руководитель аппарата Петр Мехед отмечает, что Вооруженные силы Украины не намерены покидать Донецкий аэропорт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

"Я считаю, что Вооруженные силы Украины сделают все, чтобы пределы территории Украины в тех границах, которые признаны мировым сообществом, были за Украиной. Поэтому территория, которую сейчас непосредственно защищают наши военнослужащие, а именно - Донецкий аэропорт, мы никому не отдадим", - сказал Мехед.

Как сообщал УНИАН, бои за Донецкий аэропорт продолжаются уже несколько недель.