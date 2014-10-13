На Луганщине в результате обстрелов боевиками ранены 6 украинских военных

Вчера в Луганской области в результате обстрелов боевиков ранены 4 бойца Нацгвардии и 2 военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль, проинформировали УНИАН в его пресс-службе.

По его данным, боевики «ЛНР» на протяжении 12 октября семь раз обстреляли украинских силовиков.

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Так, информирует Москаль, после 12.00, в 14.50 и 18.10 казаки из так называемого 32-го округа “Войска Донского” возле Первомайска обстреляли из “Градов” блокпосты Нацгвардии в районе Бахмутки. Ранены четыре бойца.

В 18.30 эти же казаки обстреляли из “Градов” опорный пункт 24-й бригады Вооруженных сил Украины вблизи Мирной Долины.

С 14.05 до 14.20 минометному обстрелу подвергся опорный пункт 128-й горно-пехотной бригады. Ранен один военнослужащий.

С 16.25 боевики на протяжении 50 минут обстреливали позиции 17-й танковой бригады ВСУ. Ранен один боец.

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После 19 часов был осуществлен минометный обстрел блокпостов украинских военных возле с. Трехизбенка Славяносербского района, отметил губернатор.

Кроме того, в районе Бахмутки над позициями украинских силовиков был зафиксирован 1 беспилотник, запущенный с территории «ЛНР».

Также сегодня, 13 октября, с 06.50 до 07.20 боевики обстреляли из минометов мост через Северский Донец вблизи г. Счастье. Раненых нет, сообщил Москаль.