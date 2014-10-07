В России нашли вертолет, на котором бежал Янукович (видео)
15:19, 07 октября 2014Политика
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Журналисты программы "Гроші" обнаружили вертолет экс-президента Украины Виктора Януковича на неприметном аэропорту российского города Нижний Новгород.
Вертолет Януковича заметили в аэропорту Нижнего Новгорода / © UNIAN
Как говорится в сюжете программы, это именно тот вертолет, которым Янукович улетал из "Межигорья" вместе с награбленным.
Стоимость такого вертолета превышает 10 миллионов долларов.
Как узнали "Гроші", недавно весь авиапарк Януковича - самолет и два вертолета - изменили регистрацию с украинской на британскую - острова Мэн. Перерегистрировать авиапарк в оффшоре Януковичу помогли эксперты по минимизации налогов.
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На аренду двух вертолетов и реактивного самолета для Януковича из бюджета ежегодно тратили несколько десятков миллионов гривен. При том, что диктатор арендовал авиапарк у своего сына.
Вертолет Януковича заметили в аэропорту Нижнего Новгорода
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