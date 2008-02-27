Рыбачук заявляет, что Балога не всегда отображает позицию Ющенко
Советник обеспокоен
Советник Президента Украины Олег РЫБАЧУК считает, что глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА не всегда отображает позицию главы государства Виктора ЮЩЕНКО.
Об этом он сказал в интервью украинской службе Би-Би-Си, отвечая на вопрос относительно ряда заявлений В.БАЛОГИ для прессы, в которых содержалась критика НСНУ и правительства.
По мнению О.РЫБАЧУКА, В.БАЛОГА не всегда отображает позицию Президента, а вместо этого выступает как отдельный политический игрок.
Советник Президента выразил обеспокоенность ролью президентского Секретариата в том, что названо противостоянием ветвей власти и междоусобицами партнеров по правительственной коалиции.
Кроме того, О.РЫБАЧУК сказал, что международное сообщество с обеспокоенностью смотрит на то, что выглядит как междоусобицы в рядах украинских политических сил, которые называют себя реформаторскими.