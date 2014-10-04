Энтузиазм россиян по поводу ”присоединения” Крыма к РФ сменился страхом - Джемилев

Об этом журналистам в Варшаве сказал лидер крымских татар Мустафа Джемилев, передает корреспондент УНИАН в Польше.

”Энтузиазма, который был раньше у самых рьяных русских уже нет. Есть страх. Они знают, что надо обязательно говорить ”Путин-Путин”, ”наш Крым”, и все такое, потому что говорить другое опасно”, - сказал он.

Джемилев отметил, что крымские россияне в последнее время сетуют на последствия присоединения к России, но делают это исключительно в своем узком кругу.

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”Есть такая тенденция, когда они собираются вместе, начинают говорить, что они не этого ожидали, но как только появляется крымский татарин, то сразу начинают говорить, что все хорошо и будет хорошо”, - рассказал он.

Лидер крымского татарского народа обратил внимание на то, что часть представителей правоохранительных и силовых структур полуострова, которые присягнули на верность Российской федерации, теперь активно устраняют от должностей и их отправляют в другие регионы России с записями в документах ”о неблагонадежности и склонности к предательству родины”.

Джемилев тоже отметил, что 60% жителей Крыма зарабатывали за счет туристической отрасли, которая, по его данным, после аннексии полуострова Крыма практически перестала существовать.

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Как сообщал УНИАН, Россия вопреки всем международным нормам присоединила в свой состав Крым в марте этого года по итогам никем непризнанного, кроме россиян, референдума, который был проведен после фактического захвата полуострова российскими военными.

По данным так называемой крымской власти, во время нынешнего туристического сезона Крым посетило около 3 млн туристов - это вдвое меньше, чем в предыдущие годы, когда полуостров был в составе Украины.