Премьер: коалицию нужно создать еще до парламентских выборов

Об этом он заявил в прямом эфире программы Шустер Live.

«Я считаю, что мы к выборам с президентом должны создать коалицию. Это будет правильно... Мы с президентом часто общаемся. Я сделал все, чтобы мы пошли вместе (на выборы), и я уважаю позицию президента, осознаю то, что он не один, у него есть люди, с которыми он прошел выборы, у него есть политические партнеры, и я ценю его позицию... Это демократия», - сказал он.

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Яценюк подчеркнул, что «должно быть единство, должна быть проевропейская коалиция, коалиция изменений и реформ».