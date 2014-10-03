В Шахтерске наблюдается скопление подразделений регулярной армии РФ и техники - Тымчук

08:52, 03 октября 2014
Политика
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С территории России идет переброска партий горюче-смазочных материалов. За последние сутки на Донбасс вошло до 10 бензовозов. Основная их часть направлена в район н.п.Донецк.

REUTERS

Об этом сообщает Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

Допис by Dmitry Tymchuk.

"В н.п.Шахтерск наблюдается скопление подразделений регулярной армии РФ и техники. Из местной больницы в неизвестном направлении вывезены все раненые из числа местных боевиков", - пишет Тымчук.

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По его словам, российское командование пытается организовать на контролируемых террористами территориях в Луганской и Донецкой областях деятельность военно-комендантской службы. Организовываются комендатуры, главной задачей которых на данном этапе является контроль транспортных путей.

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