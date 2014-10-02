Боевики пытались прорвать оборону донецкого аэропорта - центр АТО

В частности, сегодня они активно штурмовали позиции украинских силовиков на территории донецкого аэропорта, во втором случае боевики при поддержке двух танков пытались прорвать оборону аэропорта, сообщает штаб АТО в Facebook.

Как уточняется, во второй половине дня боевики из четырех танков и зенитных установок ЗУ-23-2 обстреляли позиции в донецком аэропорту, штурмовали опорный пункт в районе Невельского.

Читайте такжеБоевики призывают Путина ввести войска на Донбасс (видео)Кроме того, под огневые налеты попали украинские подразделения в районе населенных пунктов Никишино и Чернухино. Боевики также вели обстрелы позиций в районе Счастья, Смелое, Трудовское, Новоорловка, Редкодуб, Невельское, кургана Острая Могила.

"В районе Старогнатовки украинские военнослужащие помешали прорыву диверсионно-разведывательной группы. Под прикрытием минометного огня шестнадцать боевиков были вынуждены отступить", - добавили в пресс-центре.