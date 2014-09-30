В районе Авдеевки от обстрела из «Града» погиб энергетик ДТЭК

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК, бригада энергетиков «Донецкоблэнерго» (ДТЭК), выполняя восстановительные работы, в районе села Семеновка под Авдеевкой, попала под внезапный обстрел из «Града», и один из энергетиков Владимир Круглов, 1964 г.р. получил смертельную травму.

В пресс-службе, объясняя подробности произошедшего, рассказали, что сегодня бригада Авдеевского РЭС из четырех человек восстанавливала поврежденную боевыми действиями высоковольтную линию в селе Семеновка, Ясиноватского района. Внезапно начался обстрел из «Града», и вся бригада укрылась во рву. Но разорвавшимся снарядом был смертельно травмирован электромонтер по ремонту распределительных сетей, остальные члены бригады не пострадали.

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Начальник Авдеевского РЭС Владимир Полищук отметил, что Круглов проработал в «Донецкоблэнерго» 22 года, был специалистом высокого класса и настоящим мастером своего дела.

«Это был замечательный человек, и его смерть – огромная и невосполнимая утрата для всех нас», - подчеркнул Полищук.

Сотрудники компании выразили семье погибшего глубокие соболезнования. ДТЭК и Гуманитарный штаб «Поможем» Рината Ахметова окажут материальную поддержку семье Круглова, заверили в пресс-службе.