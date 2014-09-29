Суд оставил под стражей экс-беркутовца Аброськина, подозреваемого в расстрелах на Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление объявила сегодня коллегия судей под председательством судьи Ивана Рыбака.

“Постановление Печерского райсуда Киева от 18 сентября 2014 года, которым Аброськину был продлен срок удержания под стражей до 25 ноября, оставить без изменений. Апелляционную жалобу адвокатов оставить без удовлетворения”, - зачитал решение суда председатель.

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После объявления постановления присутствующие в зале бывшие активисты Майдана одобрительно восприняли судебный вердикт.

В то же время после того, как присутствующие стали покидать зал судебного заседания, между активистами Майдана одним из бывших бойцов “Беркута” возникло столкновение, которое удалось прекратить лишь через несколько минут, в том числе благодаря вмешательству бойцов судебной милиции “Грифон”.

Как сообщал УНИАН, ранее Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения со взятия под стражу домашним арестом командиру роты специального назначения полка милиции особого назначения "Беркут" при ГУ МВД Украины в Киеве Садовнику, который подозревается в расстреле 39 участников акций протеста на ул. Институтской в городе Киеве.

Генпрокуратура подготовила на это решение апелляционную жалобу, которую суд должен был рассмотреть 25 сентября.

Однако 25 сентября подозреваемый Садовник в суде заявил, что его адвокат неожиданно заболел, и потому он попросил суд перенести заседание в связи с болезнью адвоката.

Вместе с тем представители прокуратуры и адвокаты потерпевших по делу Садовника настаивали, чтобы обвиняемому суд предоставил государственного адвоката в связи с тем, что срок рассмотрения апелляции всего три дня.

Суд назначил Садовнику государственного адвоката и перенес на 26 сентября рассмотрение апелляционной жалобы.

В то же время 26 сентября Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы прокуратуры по уголовному производству против Садовника, поскольку адвокат, который был назначен Киевским центром бесплатной вторичной юридической помощи, заявил несколько ходатайств, в частности, предоставил документы, свидетельствующие, что Садовник находится на лечении, а потому не может явиться на судебное заседание.