Автомайдан посетил дом командира "Беркута" Антонова (видео)

Как известно, Евгения Антонова идентифицировал один из пользователей соцсети и выложил его адрес в интернет.

Из столицы активисты выезжали порознь, маскируясь. По телефону не говорили, куда едут, ибо уверены - все прослушивается, сообщает ТСН.

Добравшись до родного села Антонова, автомайдановцы побеседовали с его соседями. Те, кто знали парня с детства, не верят, что он на самом деле бил людей.

Еще на собрании воинственные автомайдановцы не отрицали, что могут и побить скандального беркутовца. Однако дело завершилось мирно - как оказалось, Евгений Антонов в родном селе больше не живет. А в доме живет его старая мать.

По теме: Автомайдан поехал домой к командиру "Беркута"

Однако активисты все равно прицепили листовку с надписью "Осторожно, преступник " на забор у его родительского дома. Когда все разъехались, вышла мать Антонова.

"Они на ребенка написали "убийца" и обклеивали все кругом. Где показывали, что он кого-то ударил, где по телевизору, или где, что он кого-то бил. Как они могли так опозорить на весь мир?" - жалуется старушка.

Однако активисты уверены, что оставили село, сделав полезное дело. Теперь будут искать других.

Напомним, Антонова, в частности, обвиняли в избиении фотографа Reuters Глеба Гаранчича.