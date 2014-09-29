На Винниччине глухие изготавливают термобелье для бойцов АТО

По словам председателя Винницкой облгосадминистрации Анатолия Олейника, термобелье для батальона территориальной обороны Винницкой области № 9 производит винницкое предприятие общества глухих, сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.

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«Таким образом мы реализуем совместный социальный проект. Будет оказана помощь не только бойцам, но и людям с ограниченными возможностями. Ведь они будут иметь возможность работать и получать заработную плату, а бойцы получат качественное термобелье, которое поможет им чувствовать себя лучше в сложных погодных условиях во время проведения АТО. Убежден в исключительно положительном результате такой деятельности. Белье изготовлено из натуральных материалов. На сегодняшний день в зону АТО направлено 510 комплектов термобелья, изготовленные на Винницком предприятии», - отметил руководитель области.