Украинские слепые в Крыму заявляют, что сепаратисты их грабят

Об этом говорится в письме члена ЦБ УТОС Васина.

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По его словам, в Крыму есть пять предприятий УТОС, а также единственный в Украине санаторий этой организации. В строительство, оснащение и содержание этих объектов вложены сотни миллионов гривен государственных средств и денег, заработанных самими слепыми.

"Сегодня эта собственность уже грабится под предлогом передачи создаваемым "общественным организациям" Крыма. Этот процесс направляет и координирует первый заместитель председателя Центрального правления УТОС В.И. Лютиков, который, кроме того, - депутат распущенной Верховной Рады АРК и человек, приближенный к Аксенову (был рядом с последним на подписании позорного соглашения с Путиным). Кстати, женой Лютикова является народный депутат Украины от ПР В.И. Лютикова", - подчеркивает Васин.

"Неизвестно, как обойдутся без украинских рынков сбыта крымские предприятия, где работают инвалиды по зрению, а вот что точно ясно, что слепым Украины теперь негде будет получать санаторно-курортное лечение", - заявляеє член ЦБ УТОС.