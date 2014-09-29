Силы АТО уничтожили 50 боевиков и 2 системы "Тюльпан"

13:13, 29 сентября 2014
Политика
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За сутки силы АТО уничтожили около 50 террористов и их военную технику.

REUTERS

Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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В частности, по его данным, уничтожено 3 танка боевиков, 2 системы "Тюльпан" и один минометный расчет.

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