Силы АТО уничтожили 50 боевиков и 2 системы "Тюльпан"
13:13, 29 сентября 2014Политика
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За сутки силы АТО уничтожили около 50 террористов и их военную технику.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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В частности, по его данным, уничтожено 3 танка боевиков, 2 системы "Тюльпан" и один минометный расчет.
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