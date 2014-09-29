Боевики "ЛНР" стараются зайти вглубь контролируемой Украиной территории - Луганская ОГА

Председатель Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявляет о том, что боевики из так называемой "Луганской народной республики" проникают на контролируемую украинскими властями территорию и ведут там обстрелы.

Как говорится на сайте Москаля, «на Луганщине вооруженные боевики проникают на контролируемую Украиной территорию, обстреливают блокпосты и совершают разбойные нападения».

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По словам Москаля, за минувшие сутки, 28 сентября, ситуация в Луганской области немного нормализовалась, значительных боевых действий зафиксировано не было.

При этом вчера в 21.45 разведывательно-диверсионная группа «ЛНР» зашла на 10 км вглубь контролируемой Украиной территории и обстреляла блокпост Вооруженных сил Украины в лесополосе. В ответ был открыт огонь, боевики скрылись, жертв и раненых с украинской стороны нет.

Кроме того, 28 сентября неизвестные в камуфляже и масках с автоматами Калашникова совершили разбойное нападение: проникли в дом частного предпринимателя в пгт Новоайдар и завладели его зарегистрированным оружием, компьютерной техникой и деньгами, в том числе валютой.

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Сегодня в 7.10, сообщает Мокаль, неизвестные в Станично-Луганском районе (контролируется Украиной) в направлении поселка Широкий обстреляли частный автомобиль, в котором ехали местные жители. Жена водителя с ранениями госпитализирована в больницу города Счастье.

По состоянию на 9.00 ситуация в Луганской области спокойная, все государственные и частные структуры работают в обычном режиме, отмечает Москаль.