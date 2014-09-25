Боевики перебросили отведенную технику и артиллерию в Донецк и Авдеевку - Тымчук

Об этом сообщает Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Тяжелая техника и артиллерия калибром более 100 мм, ранее отведенная боевиками и российскими военнослужащими на определенных участках линии соприкосновения с украинскими войсками в Донецкой области, попросту переброшена на другие участки – в первую очередь в район н.п.Донецк и Авдеевка", - пишет Тымчук.

Читайте такжеБоевики за сутки обстреляли позиции АТО более 50 раз - ИС

По его словам, в связи с подготовкой Россией незаконного ввода в Украину очередного «гуманитарного конвоя» ожидается рост интенсивности обстрелов позиций украинских войск.

"Ранее градация обстрелов выглядела следующим образом: конвой 12.09: в день входа в Украину – 35 обстрелов, через день (время доставки боеприпасов, прибывших с конвоем, до позиций боевиков) – 63 обстрела; конвой 20.09: в день входа в Украину – 29 обстрелов, через день – 70 обстрелов", - сообщил Тымчук.