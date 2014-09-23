Боевики заявляют, что отвели артиллерию в соответствии с минскими договоренностями

10:27, 23 сентября 2014
Политика
1 0

Боевики заявляют, что в соответствии с минскими договоренностями отвели артиллерийские подразделения от линии соприкосновения с украинскими войсками.

REUTERS

Об этом сообщили РИА Новости в штабе самопровозглашенной террористической организации ДНР.

"Соединения ополчения в соответствии с договоренностями осуществили отвод артиллерийских подразделений от линии соприкосновения сторон", — заявили в штабе.

Читайте такжеУкраинские военные обороняются и готовят площадки для отвода техники - СНБО

Как сообщал УНИАН, в зоне вооруженного конфликта на Донбассе боевики продолжают обстрелы украинских позиций, по-прежнему не выполняя условия перемирия. 

В течение вчерашнего дня боевики несколько десятков раз обстреляли позиций украинских войск из стрелкового оружия, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter