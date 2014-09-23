Боевики заявляют, что отвели артиллерию в соответствии с минскими договоренностями

Об этом сообщили РИА Новости в штабе самопровозглашенной террористической организации ДНР.

"Соединения ополчения в соответствии с договоренностями осуществили отвод артиллерийских подразделений от линии соприкосновения сторон", — заявили в штабе.

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Как сообщал УНИАН, в зоне вооруженного конфликта на Донбассе боевики продолжают обстрелы украинских позиций, по-прежнему не выполняя условия перемирия.

В течение вчерашнего дня боевики несколько десятков раз обстреляли позиций украинских войск из стрелкового оружия, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.