Зам Таруты назначен главой Госагентства по вопросам восстановления Донбасса

Кабинет министров Украины назначил Андрея Николаенко председателем Государственного агентства Украины по вопросам восстановления Донбасса.

Соответствующее распоряжение от 23 сентября 2014 г. № 874-р опубликовано на Правительственном портале.

Напомним, с января 2013 года по март 2014 года Николаенко занимал должность председателя Кировоградской областной государственной администрации, а с 17 марта 2014 года - первого заместителя главы Донецкой ОГА.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Кабинет министров Украины создал Государственное агентство по вопросам восстановления Донбасса.

На восстановительные работы на востоке страны, где проводится антитеррористическая операция, необходимо около 11,8 млрд грн.

Как заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман, необходимо восстановить более 11 тыс. объектов в Луганской и Донецкой областях.