За сутки военные РФ и боевики обстреляли позиции сил АТО несколько десятков раз – Тымчук

Как написал на своей странице в соцсети руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, в течение предыдущего дня боевики несколько десятков раз обстреляли позиций украинских войск из стрелкового оружия, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Читайте такжеТымчук: Наболее тяжелые формирования российских войск остаются на территории УкраиныКак пишет Тымчук, на протяжении вчерашнего дня оставалась напряженной ситуация в районе Луганска и Счастья Луганской области и Донецка, Дебальцево, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого, Широкино Донецкой области.

Обстрелы были произведены по следующим направлениям:

- 7 раз были обстреляны позиции украинских войск в аэропорту «Донецк»;

- 4 раза боевики пытались штурмовать опорный пункт силовиков вблизи н.п. Некишино. Все попытки были отбиты, противнику с потерями пришлось отступить;

- 3 раза был обстрелян из минометов и РСЗО опорный пункту сил АТО вблизи н.п. Малоорловка, попытка террористов штурмовать позиции опорного пункта успешно отбита;

- 2 раза боевики наносили огневой удар по ТЭС в городе Счастье, Луганской области.

Читайте такжеСиловики готовятся к отводу артиллерии в 15-километровую зону (карта АТО)Также были обстреляны позиции украинских военных вблизи н.п. Марьинка, Авдеевка, Трудовское, Гранитное, Красногоровка, Пески, Дебальцево, Острая могила, Шумы, Орлово-Ивановка, Приморское, Гнутово, Талаковка.

Как сообщал УНИАН, вчера под Мариуполем в районе населенного пункта Коминтерново Донецкой области украинская артиллерия сорвала дальнейшее продвижение российских войск и боевиков.