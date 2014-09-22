НАТО: За последние две недели значительная часть войск РФ покинула Украину

Об этом заявил главнокомандующий войск НАТО в Европе Филипп Бридлав, сообщает Украинская правда со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Это хорошо, за исключением того, что они не вернулись домой, их военная сила при желании все еще может быть применена в отношении Украины", - сказал он.

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В то же время, по его словам, российские военные все еще действуют в восточной Украине, но их точное число невозможно определить через подконтрольность границы России и постоянное перебрасывание через него войск.

Также Бридлав считает, что перемирие в Украине не выполняется вообще и является лишь номинальным.