Под Верховной Радой подметали мусор, чтобы показать политикам их место

С лозунгом: «За чистую власть, чистую землю, за чистый воздух, за будущее Украины», активисты требовали принятия закона о люстрации, который, в частности, вводит в Украине обязательное прохождение процедуры проверки при назначении/избрании на должности в органах государственной власти, а также лиц, уже занимающих эти должности. Чтобы привлечь внимание общественности к важности закона, молодые люди взяли в руки веники и продемонстрировали, как необходимо очищать не только землю от мусора, но и власть от коррупционеров.

Читайте такжеМитингующие повалили забор возле ВР со стороны городского сада

«Политикам необходимо понять, что во власть должны идти профессионалы с активной общественной позицией, прогрессивными взглядами, осознанием того, что в сложное для страны время нужно сплачиваться вокруг идеи единства, мира, патриотизма, любви и уважения к отчизне. Именно поэтому, благодаря нашей поддержке, поддержке молодежи,представителей других партий, избранники народа наконец прислушались к голосу народа и приняли этот законопроект!», - говорит Председатель УП «Зеленая планета» Сергей Орехов.