МИД РФ присвоило себе право решать, может ли Украина изменить свой безъядерный статус

Безъядерный статус Украины как государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пересмотру не подлежит, любые разговоры на эту тему неприемлемы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы исходим из того, что безъядерный статус Украины, как неядерного государства-участника ДНЯО закреплен окончательно и какому-то пересмотру не подлежит", — сказал Рябков.

Читайте такжеНемцов: действия России позволяют Украине создать ядерное оружие

После распада Советского Союза Украине достался арсенал ядерного оружия, но в 1993 году страна отказалась от него, присоединившись к Будапештскому соглашению. В обмен Россия, США и Британия предоставили гарантии безопасности.

Читайте такжеУкраина должна либо вступить в НАТО, либо вернуть ядерный статус - Огрызко

Ранее глава Минобороны Украины Валерий Гелетей заявил, что Киев будет вынужден вернуться к вопросу о пересмотре безъядерного статуса, если Запад не поддержит усилия по защите от российского агрессии. Партия "Свобода" минувшим летом зарегистрировала в Верховной раде законопроект о восстановлении Украиной статуса ядерной державы.