Первые официальные данные о погибших под Иловайском: не менее 200 человек

Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема сообщил, что возле Иловайска погибли не менее 200 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ярема сообщил, отвечая на вопрос журналистов, перед расширенным заседанием правительства.

"Не менее 200 человек погибли под Иловайском", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в "Иловайском котле" погибло не более 100 украинских военных. Об этом писал заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов после общения с командирами батальонов, вышедших из окружения под Иловайском.

В то же время, раненый на Донбассе сотник Майдана Владимир Парасюк сообщал, что под Иловайском погибли не менее 500 украинцев, а бойцы батальона "Миротворец" заявляли, что в трагедии погибли до 1200 военных.

3 сентября стало известно, что 87 тел погибших под Иловайском уже доставили в Запорожскую область.

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Как сообщал УНИАН, бои сил АТО с террористами в Иловайске продолжались с 18 августа. Несколько украинских батальонов долгое время находились в окружении боевиков и российских военных возле этого города и просили о помощи.

29 августа президент России Владимир Путин призвал «ополчение Новороссии» открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, которые оказались в окружении.

Пресс-служба батальона "Донбасс" сообщала, что утром 29 августа силам АТО под Иловайском выдвинули ультиматум - сдаться или погибнуть.

Украинские бойцы начали выходить из окружения 30 августа. По ним был открыт огонь.

Точных данных о погибших и взятых в плен украинцах под Иловайском нет.

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4 сентября была создана Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию событий возле Иловайска, которую возглавил депутат от «Батькивщины» Андрей Сенченко.

Военная прокуратура расследует факт окружения сил АТО в районе Иловайска по статье о небрежном отношении к воинской службе.